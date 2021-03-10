محمد شريف وبيكهام يقودان تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - انطلق منذ قليل لقاء الاهلي أمام نادي الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 للدوري المصري، التي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جونيور أجايي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء: رامي ربيعة، ومروان محسن، وعلي لطفي، وصلاح محسن، وسعد سمير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وأحمد نبيل.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البوسني دراجان يوفيتش تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد مجدي:

خط الدفاع: مصطفى فارس - محمد هاشم- مروان الصحراوي - حسين السيد.

خط الوسط: محمد عادل - عماد حمدي - محمد حسن.

خط الهجوم: محمد الشامي - شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي - محمد بيومي - محمود دونجا - عمر الوحش - احمد مدبولي - نادر رمضان - احمد كاستيللو - زياد طارق - بينسون شيلونجو.

حديث خاص بين موسيماني ويوفتيش قبل مواجهة القمة

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث مع دراجان يوفتيش مدرب الإسماعيلي، قبل انطلاق مباراة الفريقين.

وامتد حديث الثنائي داخل أرضية الملعب لما يقرب من 5 دقائق، أثناء تفقدهم أرضية الملعب، حيث وصولوا منذ قليل إلى ملعب برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث، في ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر بـ10 نقاط.

ويلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.