محمد شريف وبيكهام يقودان تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - انطلق منذ قليل لقاء الاهلي أمام نادي الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 للدوري المصري، التي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جونيور أجايي، محمد مجدي قفشة.
خط الهجوم: محمد شريف.
وعلى مقاعد البدلاء: رامي ربيعة، ومروان محسن، وعلي لطفي، وصلاح محسن، وسعد سمير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وأحمد نبيل.
وعلى الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البوسني دراجان يوفيتش تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري.
وضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى: محمد مجدي:
خط الدفاع: مصطفى فارس - محمد هاشم- مروان الصحراوي - حسين السيد.
خط الوسط: محمد عادل - عماد حمدي - محمد حسن.
خط الهجوم: محمد الشامي - شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف.
وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي - محمد بيومي - محمود دونجا - عمر الوحش - احمد مدبولي - نادر رمضان - احمد كاستيللو - زياد طارق - بينسون شيلونجو.
حديث خاص بين موسيماني ويوفتيش قبل مواجهة القمة
حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث مع دراجان يوفتيش مدرب الإسماعيلي، قبل انطلاق مباراة الفريقين.
وامتد حديث الثنائي داخل أرضية الملعب لما يقرب من 5 دقائق، أثناء تفقدهم أرضية الملعب، حيث وصولوا منذ قليل إلى ملعب برج العرب.
ويحتل الأهلي المركز الثالث، في ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر بـ10 نقاط.
ويلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.