شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدك شباك نكانا بهدفين في أول 10 دقائق في الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق بيراميدز على نظيره نكانا الزامبى بهدفين دون رد في أول 10 دقائق من اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ملعب الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم محمود وادي مبكرا في الدقيقة الثانية، فيما تكفل اسلام عيسى بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة

ويتكون تشكيل بيراميدز من: شريف إكرامي، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي؛ عمر جابر، نبيل عماد "دونجا"، محمود حمادة؛ إسلام عيسى، رمضان صبحي، محمود وادي.

تأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ويقع بيراميدز في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية والتي تضم كلاً من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي، ونامينجو التنزاني، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات التي تنطلق اليوم، بينما تقام الجولة الثانية يوم 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والرابعة 11 أبريل، والخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل.