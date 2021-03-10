شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يهدد مرمى الإسماعيلي من ركلة حرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد أفشة لاعب الأهلي مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري المصري.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الفريق كلا م محمد الشناوي، محمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي، محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : علي لطفي ورامي ربيعة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا ووالتر بواليا.

فيما أعلن الجهاز الفنى بالإسماعيلى تشكيل فريقه ، استعدادا للقاء الأهلى ضمن منافسات الجولة الــ12 بمسابقة الدورى الممتاز.

والتشكيل ضم كل من: محمد مجدى - حسين السيد – محمد هاشم – مروان الصحراوى – مصطفى فارس - عماد حمدى – محمد حسن – محمد عادل - محمد الشامى – شكرى نجيب - فخر الدين بن يوسف

وعلى مقاعد البدلاء .. محمد فوزى ، محمد بيومى ، دونجا ، عمر الوحش ، مدبولى ، نادر رمضان ، كاستيلو ، زياد طارق ، شيلونجو.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة وفي رصيده 24 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن بعدما حقق 7 انتصارات، بالاضافة إلى 3 تعادلات ،دون خسارة أي مباراة.

ويتطلع الأهلي لبلوغ النقطة 27 والوصول للمركز الثاني وتضييق فارق النقاط مع الزمالك الذي يحتل الصدارة مؤقتا برصيد 30 نقطة من 13 مباراة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في بطولة الدوري الممتاز بعدما نجح لاعبوه في هز شباك المنافسين في21 مناسبة ويحتل كل من محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا صدارة هدافي الفريق في الموسم الجاري برصيد 4 أهداف .

ويعد الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في بطولة الدوري بعدما استقبلت شباك الفريق 5 أهداف بواقع 0،5 هدف في المباراة الواحدة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز 16 برصيد 10 نقاط ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

ومواجهة اليوم تحمل الرقم 118 ،في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري ، حيث التقى الفريقان 117 مباراة ، حقق الأهلي الفوز في 61 منها، وتعادلا في 34 آخرين، بينما فاز الإسماعيلي 22 مرة.