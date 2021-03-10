شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي.. محمد شريف في الهجوم وبيكهام بالجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوضه مباراته ضد الإسماعيلي، والتي تجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم على إستاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري المصري.

ويتكون التشكيل الرسمى للأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجايي، محمد شريف.

ويوجد على دكة البدلاء رامي ربيعة ومروان محسن وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا.

ويتطلع الأهلي والإسماعيلى لتحقيق الفوز الليلة من أجل استعادة الثقة، فالأهلى تعادل مع فيتا كلوب الكونغولى مؤخراً 2/2 بالقاهرة فى بطولة أفريقيا وهى نتيجة سيئة لحامل لقب بطولة أفريقيا، كما أن الإسماعيلى يقدم واحدا من أسوأ مواسمه محلياً بسبب التراجع الواضح فى نتائجه.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى الدورى بـ24 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلى فيحتل المركز السادس عشر بـ10 نقاط من 14 مباراة خاضها فى الدورى حتى الآن.