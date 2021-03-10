شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل خماسى الدراويش بقميص الأهلى قبل صدام برج العرب الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريقا الأهلي نظيره الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 12 لبطولة الدورى الممتاز.

ويتطلع الأهلي والإسماعيلى لتحقيق الفوز الليلة من أجل استعادة الثقة، فالأهلى تعادل مع فيتا كلوب الكونغولى مؤخراً 2/2 بالقاهرة فى بطولة أفريقيا وهى نتيجة سيئة لحامل لقب بطولة أفريقيا، كما أن الإسماعيلى يقدم واحدا من أسوأ مواسمه محلياً بسبب التراجع الواضح فى نتائجه.

ويضم الاسماعيلى 5 لاعبين سبق لهم إرتداء قميص الأهلى

* محمد حسن لعب مع الاهلى

لعب للاهلى قبل انضمامه للزمالك ثم الرحيل لسيراميكا ويصل لمحطة الاسماعيلى

الدورى العام .. مباراتين بواقع 62 دقيقة

كأس مصر .. مباراتين بواقع 94 دقيقة

* حسين السيد لعب مع الاهلى

الدورى العام .. 31 مباراة بواقع 2482 دقيقة سجل هدفين وصنع 3 أهداف

كأس مصر .. 7 مباريات بواقع 608 دقيقة سجل هدفين وصنع مثلهم

السوبر المصرى .. مباراة بواقع 120 دقيقة

دورى أبطال أفريقيا .. 5 مباريات بواقع 270 دقيقة صنع هدفًا

السوبر الأفريقى .. مباراة بواقع 120 دقيقة

محمد فوزى وأحمد العش وزياد طارق لم يشاركا نهائيًا

لعب النادى الإسماعيلى حتى الآن 14 مباراة بالدورى ، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 18 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

وجاءت نتائج الدراويش بالدورى كالتالى ..



الإسماعيلى 0 /0 المصرى

الإسماعيلى 3 /3 الإنتاج الحربى

الجونة 2 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 /0 البنك الأهلى

نادي أسوان 0 /2 الإسماعيلى

مصر المقاصة 3 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 المقاولون العرب

غزل المحلة 2 / 2 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 بيراميدز

سموحة 2 / 0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 الاتحاد السكندرى

الزمالك 2 / 1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 إنبى

وادى دجلة 0 /0 الإسماعيلى