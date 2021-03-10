شكرا لقرائتكم خبر عن الإشعة تثبت إصابة محمود وادي بكسر وشرخ فى "ضلعين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أثبتت الأشعة المقطعية التي أجراها المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب فريق نادي بيراميدز إصابته بكسر وشرح في ضلعين من الضلوع.
وأكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لفريق الكرة أن اللاعب خضع لأشعة سريعة بمجرد خروجه بعد نقله لإحدى المستشفيات القريبة، وأكد الجهاز الطبي برئاسة الدكتور مصطفى المنيري أن اللاعب الدولي يعاني شرخا في أحد الضلوع وكسر في الضلع الآخر وأنه يحتاج لفترة علاج وتأهيل تمتد لقرابة شهر كامل.
حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
تقدم محمود وادى مبكرا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يبدأ الضيوف فى ترتيب أوراقهم، وسجل اسلام عيسى بالهدف الثانى فى الدقيقة التاسعة ليهدأ بعدها إيقاع المباراة، فيما تكفل محمد فاروق بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء