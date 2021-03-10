شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المنشطات تحضر مباراة الإسماعيلي و الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة الإسماعيلي و الأهلي تواجد وفد من لجنة المنشطات للحصول علي عينات عشوائية من لاعبي الفريق عقب إنتهاء المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم لحساب الجولة الـ12 لبطولة الدوري.

ويتطلع الأهلي والإسماعيلى لتحقيق الفوز الليلة من أجل استعادة الثقة، فالأهلى تعادل مع فيتا كلوب الكونغولى مؤخراً 2/2 بالقاهرة فى بطولة أفريقيا وهى نتيجة سيئة لحامل لقب بطولة أفريقيا، كما أن الإسماعيلى يقدم واحدا من أسوأ مواسمه محلياً بسبب التراجع الواضح فى نتائجه.

وألقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبيه في الخامسة مساء اليوم بفندق الإقامة قبل التحرك إلى استاد برج العرب لخوض مباراته ضد الإسماعيلي، والتي تجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم على إستاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري المصري.

يدخل الأهلي مواجهة الليلة وفي رصيده 24 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن بعدما حقق 7 انتصارات، بالاضافة إلى 3 تعادلات ،دون خسارة أي مباراة.

ويتطلع الأهلي لبلوغ النقطة 27 والوصول للمركز الثاني وتضييق فارق النقاط مع الزمالك الذي يحتل الصدارة مؤقتا برصيد 30 نقطة من 13 مباراة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في بطولة الدوري الممتاز بعدما نجح لاعبوه في هز شباك المنافسين في21 مناسبة ويحتل كل من محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا صدارة هدافي الفريق في الموسم الجاري برصيد 4 أهداف .

ويعد الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في بطولة الدوري بعدما استقبلت شباك الفريق 5 أهداف بواقع 0،5 هدف في المباراة الواحدة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز 16 برصيد 10 نقاط ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

ومواجهة اليوم تحمل الرقم 118 ،في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري ، حيث التقى الفريقان 117 مباراة ، حقق الأهلي الفوز في 61 منها، وتعادلا في 34 آخرين، بينما فاز الإسماعيلي 22 مرة.