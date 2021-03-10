شكرا لقرائتكم خبر عن نقل محمود وادي للمستشفى بعد الإصابة أمام نكانا واشتباه في كسر بالضلوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعرض محمود وادي مهاجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لإصابة قوية محمود وادى لا يستطيع الحركة بعد الإصابة القوية أمام نكانا خلال مشاركته أمام فريق نكانا الزامبى علي ستاد الدفاع الجوى في الجولة الأولى من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وتشير الفحوصات الأولية التي خضع لها اللاعب تحت اشراف الدكتور مصطفى المنيرى لتعرضه لكسر في أحد أضلع الصدر، مما استوجب نقله في سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفي لاجراء الفحوصات اللازمة.

و تم نقل محمود وادي المهاجم الدولي الفلسطيني في صفوف فريق نادي بيراميدز إلى المستشفى الجوي القريبة من استاد الدفاع الجوي ليجري أشعة بهدف الاطمئنان عليه بعد إصابته في مباراة نكانا الزامبي. وخرج محمود وادي مستبدلا في الدقيقة 3٤ من عمر المباراة المقامة بملعب الدفاع في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد إصابة قوية في اصطدام خلال اللقاء. أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي أن الإصابة قوية في الضلوع بسبب الالتحام القوي وفضل أن يجري اللاعب أشعة مقطعية سريعا على الصدر بالمستشفى للاطمئنان عليه ومعرفة مدى حجم وقوة الإصابة التي تعرض لها المهاجم الدولي.



محمود وادى 2



محمود وادى خلال الخروج من المباراة



محمود وادى فى الاسعاف