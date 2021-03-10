شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الإسماعيلى مع الأهلى باستاد برج العرب قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمة مرتقبة ستجمع الاسماعيلى مع الاهلى في السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء باستاد برج العرب في الإسكندرية ، لحساب منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة الدورى المصرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 24 من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة

ومنذ موسم 2013 / 2014 وعودة الدورى العام من مجموعة واحد ، أعلن مسئولى اتحاد الكرة عدم إقامة مباريات الإسماعيلى مع الأهلى باستاد الإسماعيلية.

ولعب الفريقين 12 مباراة بواقع

* 5 مباريات على ملعب برج العرب

* مباراتين فى الجونة

*مباراتين فى بتروسبورت

* مباراة على ملعب كلا من الجيش الثالث الميدانى بالسويس ومباراة على ستاد السلام ومباراة على ستاد المكس

موسم 2014 / 2015

22 أكتوبر 2014 .. صفر / صفر ملعب الأهلى بالجونة

8 أبريل 2015 .. 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالجونة ( لاعب الأهلى فى مرماه )

موسم 2015 / 2016

20 يناير 2016 .. صفر / 1 ملعب الأهلى ببرج العرب ( عبد الله السعيد فى مرمى فريقه الأسبق )

24 يونيه 2016 .. 1 / 2 ملعب الإسماعيلى ببتروسبورت ( إيمانويل بناهينى )

موسم 2016 / 2017

17 سبتمبر 2016 .. صفر / 1 ببتروسبورت ( عبد الله السعيد فى مرمى فريقه السابق )

15 فبراير 2017 .. صفر / صفر ملعب الإسماعيلى بالجيش الثالث الميدانى بالسويس

موسم 2017 / 2018

20 نوفمبر 2017 .. صفر / 2 ملعب الإسماعيلى ببرج العرب ( عمرو السولية وعبد الله السعيد فى مرمى فريقهما الأسبق )

30 يناير 2018 .. صفر / 1 ملعب الأهلى ببرج العرب

موسم 2018 / 2019

2 أغسطس 2018 .. 1 / 1 بالسلام ( لسعد الجزيرى )

22 مايو 2019 .. 1 / 1 ملعب الإسماعيلى ببرج العرب ( كريم بامبو )

موسم 2019 / 2020

19 ديسمبر 2019 .. صفر / 1 ملعب الإسماعيلى بالمكس

11 سبتمبر 2020 .. صفر / 3 ملعب الأهلى ببرج العرب