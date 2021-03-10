شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم نكانا بثلاثية في ضربة بداية الكونفدرالية ويتصدر مجموعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم محمود وادى مبكرا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يبدأ الضيوف فى ترتيب أوراقهم، وسجل اسلام عيسى بالهدف الثانى فى الدقيقة التاسعة ليهدأ بعدها إيقاع المباراة، فيما تكفل محمد فاروق بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء

وفى الدقيقة 33 تعرض فريق بيراميدز لصدمة كبيرة بخروج مهاجمه محمود وادى مصابا ونزول دييجو رولان بديلا له، وخرج الثنائي رمضان صبحي وعماد دونجا في منتصف الشوط الثاني.

وكاد تراوري يضيف الهدف هدف لبيراميدز من انفراد صريح بالمرمىن لكن تسديدته اصطدمت بالعارصة، ليشهد دفاع نكانا ارتباكا واضحا ويهدر بهدها دييجو رولان فرصة تسجيل هدف مؤكدا بعدما استغل خروج حارس الفريق الضيف وحاول وضعها بطريقة رائعة.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الرجاء الذي حل وصيفا بنفس عدد النقاط بعد الفوز على نامونجو التنزاني بهدف دون رد، فيما حل نامونجو ثالثا بدون أي رصيد، وجاء نكانا رابعا أيضا بدون نقاط.

لعب بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، أحمد فتحي، على جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي؛ عمر جابر، نبيل عماد "دونجا"، محمود حمادة؛ إسلام عيسى، رمضان صبحي، محمود وادي.

تأهل ألفريق السمأوى إلى دور المجموعات بعد ألفوز على الاتحاد الليبى فى دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 فى مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 فى الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 فى ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز فى الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد ألفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ويقع بيراميدز فى المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية والتى تضم كلاً من الرجاء المغربى ونكانا الزامبي، ونامينجو التنزاني، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات التى تنطلق اليوم، بينما تقام الجولة الثانية يوم 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والرابعة 11 أبريل، والخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل.