شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى أمام الأهلى ..استمرار مجدى وثلاثى فى الوسط وشيلونجو بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل فريقه ، استعدادا للقاء الأهلى بعد قليل ضمن منافسات الجولة الــ12 بمسابقة الدورى الممتاز.التشكيل ضم كل من ..

حارس مرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. حسين السيد – محمد هاشم – مروان الصحراوى – مصطفى فارس

خط الوسط .. عماد حمدى – محمد حسن – محمد عادل

أمامهم .. محمد الشامى – شكرى نجيب

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى ، محمد بيومى ، دونجا ، عمر الوحش ، مدبولى ، نادر رمضان ، كاستيلو ، زياد طارق ، شيلونجو.

يحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 24 من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

وخاض النادى الأهلي حتى الآن 10 مباريات فقط في الدوري المصري، نظرا لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك دوري أبطال أفريقيا، ونجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.

جاءت انتصارات الأهلى على كل من "مصر المقاصة، غزل المحلة، الاتحاد السكندرى، سيراميكا، الإنتاج الحربى، المقاولون العرب، طلائع الجيش"، فيما تعادل مع كل من " وادى دجلة، البنك الأهلى، بيراميدز".

بينما لعب نادى الإسماعيلى حتى الآن 14 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 18 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الاهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك".