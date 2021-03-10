شكرا لقرائتكم خبر عن حوار جانبي بين موسيماني ودراجان قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار جانبي بين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ودراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي على هامش قيام المدربين بمعاينة أرضية ملعب برج العرب، قبل المبارة التي تجمعهما مساء اليوم والمباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري المصري.

يدخل الأهلي مواجهة الليلة وفي رصيده 24 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن بعدما حقق 7 انتصارات، بالاضافة إلى 3 تعادلات ،دون خسارة أي مباراة.

ويتطلع الأهلي لبلوغ النقطة 27 والوصول للمركز الثاني وتضييق فارق النقاط مع الزمالك الذي يحتل الصدارة مؤقتا برصيد 30 نقطة من 13 مباراة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في بطولة الدوري الممتاز بعدما نجح لاعبوه في هز شباك المنافسين في21 مناسبة ويحتل كل من محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا صدارة هدافي الفريق في الموسم الجاري برصيد 4 أهداف .

ويعد الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في بطولة الدوري بعدما استقبلت شباك الفريق 5 أهداف بواقع 0،5 هدف في المباراة الواحدة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز 16 برصيد 10 نقاط ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

ومواجهة اليوم تحمل الرقم 118 ،في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري ، حيث التقى الفريقان 117 مباراة ، حقق الأهلي الفوز في 61 منها، وتعادلا في 34 آخرين، بينما فاز الإسماعيلي 22 مرة.