شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلى.. الإسماعيلى لايعرف سوى لغة الفوز فى 10 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عشاق ومتابعى الكرة المصرية لمشاهدة المواجهة التى ستجمع الإسماعيلى مع الأهلى باستاد برج العرب بالإسكندرية ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ12 بمسابقة الدورى المحلى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 24 نقطة جمعها من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى فى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

التقى الأهلى والاسماعيلى فى بطولة الدوري الممتاز فى 117 مباراة ويتفوق الأهلى فى تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 61 مباراة وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.

وتعد مواجهة اليوم هى الأولى التى تجمع الفريقان يوم 10 مارس إلا أنها تعد فأل خير للدراويش الذى خاض 3 لقاءات ، حقق خلالهم الفوز ، وله 7 أهداف وعليه هدف واحد وكلين شيت فى مباراتين.

المباريات بالتفصيل ..

-الدورى العام ..

* يوم 10 مارس 67 فاز على دمياط 2 / صفر بالإسماعيلية ( ريعو وسيد حامد )

* يوم 10 مارس 78 فاز على المنصورة 3 / صفر بالإسماعيلية ( أسامه خليل 2 وعلى أبو جريشة )

-كأس مصر ..

* يوم 10 مارس 57 فاز على دمياط فى ثمن النهائى 2 / 1