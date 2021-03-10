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منتخب الكاراتيه يصل إلى اسطنبول للمشاركة فى البريميرليج

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب الكاراتيه إلى اسطنبول بتركيا  ، للمشاركة فى منافسات بطولة البريميرليج التى تقام فى الفترة من 10 إلى 15 مارس الجارى ، حيث تنطلق منافسات فراعنة الكاراتيه فى البطولة يوم 12 من نفس الشهر .

وتضم قائمة منتخب الكاراتيه فى البطولة كلا من  اية هشام ، ريم سلامة ، سهيلة أحمد ، حبيبة ماجد ، زياد محمد ، يوسف أشرف ، على الكومى، اسماء مجدى ، تقى هشام  ، محمد صلاح ، على الصاوى ، عبدالرحمن حاتم ، طه طارق ، عبد الله ممدوح ، محمد أحمد ، ، ياسمين حمدى ، وشيماء أبو اليزيد ، و سارة عاصم ، بالإضافة إلى فريال اشرف احدى اللاعبات الواعدات اللاتى يعول عليهن الجهاز الفنى لتحقيق ميدالية أولمبية .

ويرافق البعثة صالح عبد القادر  رئيسا للبعثة ، و أشرف أحمد اداريا ، و احمد الصاوى طبيبا، بينما عماد السرسى وهيثم فاروق حكمان ، وعلى مستوى المدربين هانى قشطة، هانى محمود، و محمد عبد الرحمن  .

وتأتى مشاركة الكاراتيه فى البطولة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 

الكاراتيه فى اسطنبول
الكاراتيه فى اسطنبول

 

منتخب الكاراتيه
منتخب الكاراتيه

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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