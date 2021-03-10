شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يصل إلى اسطنبول للمشاركة فى البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب الكاراتيه إلى اسطنبول بتركيا ، للمشاركة فى منافسات بطولة البريميرليج التى تقام فى الفترة من 10 إلى 15 مارس الجارى ، حيث تنطلق منافسات فراعنة الكاراتيه فى البطولة يوم 12 من نفس الشهر .

وتضم قائمة منتخب الكاراتيه فى البطولة كلا من اية هشام ، ريم سلامة ، سهيلة أحمد ، حبيبة ماجد ، زياد محمد ، يوسف أشرف ، على الكومى، اسماء مجدى ، تقى هشام ، محمد صلاح ، على الصاوى ، عبدالرحمن حاتم ، طه طارق ، عبد الله ممدوح ، محمد أحمد ، ، ياسمين حمدى ، وشيماء أبو اليزيد ، و سارة عاصم ، بالإضافة إلى فريال اشرف احدى اللاعبات الواعدات اللاتى يعول عليهن الجهاز الفنى لتحقيق ميدالية أولمبية .

ويرافق البعثة صالح عبد القادر رئيسا للبعثة ، و أشرف أحمد اداريا ، و احمد الصاوى طبيبا، بينما عماد السرسى وهيثم فاروق حكمان ، وعلى مستوى المدربين هانى قشطة، هانى محمود، و محمد عبد الرحمن .

وتأتى مشاركة الكاراتيه فى البطولة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو



الكاراتيه فى اسطنبول