شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على نكانا بهدفي وادي وعيسى في الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول أمام نظيره نكانا الزامبى متقدما بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ملعب الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم محمود وادي مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يبدأ الضيوف في ترتيب أوراقهم، فيما تكفل اسلام عيسى بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة ليهدأ بعدها إيقاع المباراة

وفي الدقيقة 33 تعرض فريق بيراميدز لصدمة كبيرة بخروج مهاجمه محمود وادي مصابا ونزول دييجو رولان بديلا له

ويتكون تشكيل بيراميدز من: شريف إكرامي، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي؛ عمر جابر، نبيل عماد "دونجا"، محمود حمادة؛ إسلام عيسى، رمضان صبحي، محمود وادي.

تأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ويقع بيراميدز في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية والتي تضم كلاً من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي، ونامينجو التنزاني، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات التي تنطلق اليوم، بينما تقام الجولة الثانية يوم 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والرابعة 11 أبريل، والخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل.