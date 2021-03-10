شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ناديا الأهلى والإسماعيلى عن التشكيل الأساسى للمباراة التى ستقام بعد قليل على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصري.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هانى، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجايى، محمد شريف.

ويوجد على دكة البدلاء رامى ربيعة ومروان محسن وعلى لطفى وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حارس مرمى.. محمد مجدى

خط الدفاع.. حسين السيد – محمد هاشم – مروان الصحراوى – مصطفى فارس

خط الوسط.. عماد حمدى – محمد حسن – محمد عادل

أمامهم.. محمد الشامى – شكرى نجيب

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء.. محمد فوزى، محمد بيومى، دونجا، عمر الوحش، مدبولى، نادر رمضان، كاستيلو، زياد طارق، شيلونجو.