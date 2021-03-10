الإنذارات تُبعد الشحات عن مواجهة الأهلي والنصر في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تلقى حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بطاقة صفراء في المواجهة الجارية بين فريقه والنادي الإسماعيلي على استاد برج العرب ليتعرض للإيقاف في المباراة التالية.

حسين الشحات تلقى انذاراً بسبب تدخله على حسين السيد ظهير الإسماعيلي الأيسر، ليكون بذلك هو الإنذار الثالث للاعب الأهلي.

وحصل حسين الشحات على إنذار قبل ذلك في مباراة المقاولون العرب، ومثله في الدوري، ليتعرض للإيقاف في المباراة التالية بعد ارتفاع حصيلة البطاقات الصفراء في رصيده إلى 3 بطاقات.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مشواره المحلي بعد فترة التوقف الدولي المُقبلة، بمواجهة فريق النصر يوم 14 أبريل المُقبل في دور الستة عشر في بطولة كأس مصر.