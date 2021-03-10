مصدر لمصراوي: كاتيرون يصل مصر عن طريق عمان.. وأبلغ التعاون بالرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر مطلع أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون السعودي، أبلغ مسؤولي الفريق بالرحيل عن مهمته من أجل تولي تدريب الزمالك.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كارتيرون سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة مرورًا بالأراضي العُمانية.

وقال المصدر: "كارتيرون يحزم حقائبه حاليًا من مقر إقامته، وقام بعقد جلسة مع مسؤولي التعاون صباح اليوم الأربعاء أبلغهم خلالها بالرحيل عن الفريق".

وأكمل: "المدرب الفرنسي سيتوجه من السعودية نحو سلطنة عمان، ومنها إلى القاهرة مباشرةً".

واختتم: "عندما يصل إلى مصر سيعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لإتمام كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات سابقة".

الجدير بالذكر أن كارتيرون يعد المرشح الأول حاليًا لخلافة جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك في مهمته خلال الفترة المقبلة.