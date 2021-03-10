مجموعة الأهلي.. السلطات السودانية تعلن عودة 5 ألاف مشجع إلى المدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان عن موافقتها رسميًا على عودة الجماهير إلى الملاعب بعد غياب أكثر من عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتسلّمت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية بالسودان، صباح اليوم الأربعاء خطابًا رسميًا من اللجنة العليا للطوارئ الصحية يفيد بموافقتها على الطلب الذي تقدمت به الوزارة في وقتٍ سابقٍ للسماح بالعودة الجزئية للجماهير للملاعب.

وكانت وزارة الشباب والرياضة السودانية قدمت طلباً لعودة الجماهير إلى الملاعب، لدعم المنتخب السوداني والأندية التي تمثل السودان في البطولات القارية.

وأعلنت السلطات الصحية على موافقتها لحضور5 ألاف مشجع كمرحلة أولى مع ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية اللازمة.

وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية وممثل كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، والطاهر يونس ممثل هشام السوباط رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، وعلي أبشر ممثل آدم سوداكال رئيس نادي المريخ.

وستشهد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، أول حضور جماهيري للفريق، والتي ستقام في الجولة الخامسة من البطولة القارية.

ويتذيل المريخ السوداني المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية، برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.