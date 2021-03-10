التعاون يهزم أبها في الدوري بالظهور الأخير "المحتمل" لكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

فاز التعاون على ضيفه أبها 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وسجل سميحان النابت هدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة 72.

ورفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء الانتصار بالتزامن مع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون عن الفريق للعودة لقيادة الزمالك.

وكان مصدر قد أكد ليلا كورة في وقت سابق، أن كارتيرون اتفق بالفعل مع مسؤولي التعاون على فسخ تعاقده مع الفريق خلال الساعات المقبلة.