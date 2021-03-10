مباشر.. الإسماعيلي 0 - 0 الأهلي.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم متابعة مباشرة لمباراة الإسماعيلي والأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 لمسابقة الدوري.

ويبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالتشكيل التالي: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني، وأليو ديانج، عمرو السولية، وحسين الشحات، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي، ومحمد شريف

فيما يبدأ دراجات يوفيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بالتشكيل التالي: محمد مجدي، ومصطفى فارس - محمد هاشم- مروان الصحراوي - حسين السيد، ومحمد عادل - عماد حمدي - محمد حسن - محمد الشامي، وشكري نجيب - فخر الدين بن يوسف.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 24 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف الزمالك، وللفريق الأحمر 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلي فيحتل المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

تفاصيل المباراة:

على عكس المتوقع بدأت المباراة بضغط من الإسماعيلي، وهدد مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة بالدقائق الأولى.

وكاد مجدي حارس الإسماعيلي أن يخطئ في الدقيقة التاسعة، بعد ضغط من محمد شريف، ولكن الحارس تدارك الموقف.

ولعب شكري نجيب رأسية رائعة في الدقيقة العاشرة مرت بجوار قائم الشناوي بقليل.

واستعدى الفيديو حكم المباراة إبراهيم نور الدين، في الدقيقة 30، بعد كرة مشتركة بين محمد هاني مدافع الأهلي، وحسين السيد ظهير أيسر الإسماعيلي، ولكن أمر نور الدين بمواصلة اللعب.

واصل الإسماعيلي خطورته وسط غياب تام لهجوم الأهلي، ومرر الشامي كرة رائعة لشكري نجيب داخل منطقة الجزاء، في هجمة مرتدة للدراويش، ولكن الكرة اصطدمت بقدم بدر بانون وتحولت لركنية.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى موسيماني تبديلا بنزول مروان محسن بدلا من حسين الشحات.

وفي الدقيقة 56 نال الأهلي ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها محمد مجدي أفشة، ولكن حارس الإسماعيلي أبعدها.

واحتسب إبراهيم نور الدين ضربة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 72 بعد عرقلة حارس الإسماعيلي لمحمد شريف، ليسددها بدر بانون، في المرمى مسجلا الهدف الأول للاهلي.