بعد إصابته خلال مباراة نكانا.. محمود وادي يُنقل إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

نقل المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب نادي بيراميدز إلى المستشفى الجوي القريبة من استاد الدفاع الجوي ليجري أشعة بهدف الاطمئنان عليه بعد إصابته في مباراة نكانا الزامبي.

وخرج محمود وادي مستبدلا في الدقيقة ٣٤ من عمر المباراة المقامة بملعب الدفاع في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد إصابة قوية في اصطدام خلال اللقاء.

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي أن الإصابة قوية في الضلوع بسبب الالتحام القوي وفضل أن يجري اللاعب أشعة مقطعية سريعا على الصدر بالمستشفى للاطمئنان عليه ومعرفة مدى حجم وقوة الإصابة التي تعرض لها المهاجم الدولي.

ويتقدم بيراميدز على نظيره نكانا بهدفين نظيفين في المباراة المقامة حالياً في استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.