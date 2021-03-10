تشكيل الإسماعيلي.. ثنائي هجومي في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن دراجات يوفيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي التي تقام اليوم، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري We المصري.

وقرر يوفيتش الاعتماد على الثنائي شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف في الخط الهجومي للإسماعيلي، على أن يجدا معاونة من محمد الشامي في الوسط.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: مصطفى فارس - محمد هاشم- مروان الصحراوي - حسين السيد.

خط الوسط: محمد عادل - عماد حمدي - محمد حسن - محمد الشامي.

خط الهجوم: شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف.