موسيماني يُجري تبديلين في تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ12 لمسابقة الدوري.

وأجرى موسيماني تبديلين بالدفع بأحمد رمضان بيكهام، ومحمد شريف، بدلا من محمود وحيد، ووالتر بواليا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية

وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 24 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف الزمالك، وللفريق الأحمر 3 مباريات مؤجلة.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.