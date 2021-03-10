بيراميدز يستهل مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية بثلاثية في مرمى نكانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استهل فريق بيراميدز مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على نظيره الزامبي نكانا بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم بيراميدز سريعاً في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه محمود وادي قبل أن يضيف إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقة 9 لينتهي الشوط الأول بهدفين لصالح بيراميدز.

وشهدت الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول تغيير محمود وادي بنظيره رولان بعد تعرض الأول للإصابة.

وفي الشوط الثاني ظلت السيطرة نسبية لصالح بيراميدز دون أي تسجيل للأهداف حتى الدقيقة 90+1 حين سجل محمد فاروق الهدف الثالث لفريقه.