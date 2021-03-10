بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول ولايبزيج” في أهم مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “ليفربول ولايبزيج” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة بولسات سبورت 2 البولندية، وقناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

ويدير اللقاء الحكم الفرنسي “كليمان توربان”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يحتضن ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست المجرية، مباراة الإياب بين ليفربول ولايبزيج بدلًا من ملعب آنفيلد روود، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية لانتشار فيروس كورونا.

ولُعبت مباراة الذهاب ايضًا على نفس الملعب “بوشكاش أرينا” يوم 16 فبراير الماضي بدلًا من ملعب “ريد بول ارينا”، ونجح ليفربول في حسم نتيجتها لصالحه بهدفين مقابل لا شيء.

ومن الغريب أن ليفربول بكل تأكيد رحب بهذه الخطوة، حيث أصبح ملعبه آنفيلد روود بمثابة اللعنة مع تعرضه لـ6 هزائم متتالية عليه، لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي العريق.

ومع عدم خسارته أمام الأندية الألمانية في 11 مناسبة في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (انتصر في 8، وتعادل 3)، يتطلع الريدز لمواصلة تألقه على المستوى القاري بحسم تأهله إلى دور ربع النهائي.

في المقابل، سيسعى نادي لايبزيج المتفوق محليًا خلال الفترة القصيرة الماضية، إلى استغلال الظروف السيئة التي يمر بها ليفربول من أجل تحقيق المفاجئة بإقصاءه لمواصلة رحلته في البطولة التي حقق فيها انجازًا لا ينسى في الموسم الماضي بالوصول إلى نصف النهائي.

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