نتيجة مباراة التعاون وابها فى الدوري السعودي

تعرف على نتيجة نتيجة مباراة التعاون وابها، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والتي استضافها ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

اقتنص التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتاً عقب فوزه الصعب على ضيفه ابها بهدف دون مقابل، وسجل “سميحان النابت” هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72.

ورفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، بنفس رصيد نقاط الاهلي خامس الترتيب والذي تنتظره مباراة قوية يوم غد أمام النصر لصالح نفس الجولة، فى المقابل تجمد رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعادل التعاون بالجولة الماضية على ملعبه فى الدوري السعودي أمام الباطن بنتيجة 2-2، بينما حقق فريق أبها فوزاً ثميناً فى عقر داره على الفتح بنتيجة 2-1.

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