نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري We

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب برج العرب بالاسكندرية، بإدارة الحكم المصري “إبراهيم نور الدين”.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

قبل مباراة فيتا كلوب الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل 2-2، خاض الاهلي أولى مبارياته في الدوري المصري بعد عودته من منافسات كأس العالم للأندية، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بصعوبة كبيرة على “طلائع الجيش”.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن الثاني “بيراميدز”، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “الزمالك”، ويمتلك الشياطين الحمر 3 مباريات مؤجلة.

وجمع الاهلي 24 نقطة من 10 مباريات في الدوري المصري، انتصر في 7 مناسبات، وتعادل 3 مرات، وهو الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتذوق طعم الخسارة بعد، وسجل لاعبوه 21 هدفًا، ودخل مرماه 5.

على الجانب الآخر، يمر الاسماعيلي بفترة صعبة في الدوري المصري، حيث يقبع في منطقة الهبوط، وفي رصيده 10 نقاط فقط، فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر في 6 مباريات.

وتعادل الدراويش فى الجولة الماضية خارج ملعبه أمام متذيل ترتيب الدوري المصري فريق وادي دجلة بدون اهداف، فى المباراة التي اقيمت يوم 5 مارس 2021..

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