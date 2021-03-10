فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة القادسية والعين في الدوري السعودي “سداسية مثيرة”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “القادسية والعين” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، المنتهية بنتيجة (3-3).

نقل بث المباشر مباراة “القادسية والعين” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “راشد الدوسري”، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر، 15:25 بتوقيت جرينتش.

انتهت مباراة القادسية والعين بتعادلٍ مثير للغاية بنتيجة (3-3)، والتي أقيمت على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة).

وافتتح العين التسجيل عند الدقيقة (31) عن طريق “حسين علي حلواني”، قبل أن يدرك “ليك جيمس” هدف التعادل لفريق القادسية في الدقيقة (37).

وأخذ العين الأفضلية مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني عن طريق “جيتيرسون دوس سانتوس” من علامة الجزاء في الدقيقة (73)، وعاد “ليك جيمس” ليسجل هدف التعادل من جديد للقادسية في الدقيقة (76).

وأحرز “أمادو موتاري” الهدف الثالث لفريق العين في الدقيقة (79)، ورفض المهاجم “كاروليس اندريا ماستينور” بخسارة القادسية ليسجل له هدف التعادل عند الدقيقة (90).

وبتلك النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 7 مباريات، وتعادل في 10 مناسبات، وخسر 6 مرات.

في المقابل، ظل نادي العين في المركز الأخير وفي رصيده 17 نقطة، وحقق الفريق 4 انتصارات فقط في الدوري السعودي حتى الآن، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى 14 هزيمة.

الهدف الأول لفريق العين “حسين حلواني”

هدف التعادل لفريق القادسية “ليك جيمس”

الهدف الثاني لفريق العين “جيترسون”

هدف التعادل الثاني لفريق القادسية “ليك جيمس”

الهدف الثالث لفريق العين “موتاري”

هدف التعادل الثالث لفريق القادسية “اندريا”

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