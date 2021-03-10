بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وباريس سان جيرمان” في قمة مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وباريس سان جيرمان” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة بين سبورت 4k، وقناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وتقام مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

هل يُلدغ الباريسيون من الجحر مرتين؟ في المرة الأخيرة التي حقق فيها باريس سان جيرمان تقدمًا في مجموع الأهداف 3+ في مباراة الذهاب من دوري ابطال اوروبا أمام برشلونة، انتهى بهم الأمر بالإقصاء.

وبطبيعة الحال، تغير الكثير منذ تلك الريمونتادا التاريخية لفريق برشلونة في عام 2017، وينبغي أن ينهي باريس سان جيرمان المهمة، بعد أن مر بتجارب مريرة زادت من خبرته كثيرًا على مدى السنوات الماضية في دوري ابطال اوروبا.

ولم ينجح أي فريق خسر في مرحلة خروج المغلوب على أرضه من دوري ابطال اوروبا بفارق 3 أهداف، وحقق الريمونتادا في مباراة الإياب، ورغم ذلك ما زال برشلونة يؤمن بفرصة الصعود إلى دور ثمن النهائي.

ولعل مباراة برشلونة أمام اشبيلية في نصف كأس ملك إسبانيا والتي شهدت ريمونتادا تاريخية، هي من أعطت الفريق الكتالوني الدفعة المعنوية اللازمة لتقديم اداءً بطوليًا أمام “باريس سان جيرمان”.