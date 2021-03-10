نتيجة مباراة القادسية والعين في الدوري السعودي “قمة الإثارة”

تعرف على نتيجة مباراة “القادسية والعين” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

انتهت مباراة القادسية والعين بتعادلٍ مثير للغاية بنتيجة (3-3)، والتي أقيمت على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة).

وافتتح العين التسجيل عند الدقيقة (31) عن طريق “حسين علي حلواني”، قبل أن يدرك “ليك جيمس” هدف التعادل لفريق القادسية في الدقيقة (37).

وأخذ العين الأفضلية مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني عن طريق “جيتيرسون دوس سانتوس” من علامة الجزاء في الدقيقة (73)، وعاد “ليك جيمس” ليسجل هدف التعادل من جديد للقادسية في الدقيقة (76).

وأحرز “أمادو موتاري” الهدف الثالث لفريق العين في الدقيقة (79)، ورفض المهاجم “كاروليس اندريا ماستينور” بخسارة القادسية ليسجل له هدف التعادل عند الدقيقة (90).

وبتلك النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 7 مباريات، وتعادل في 10 مناسبات، وخسر 6 مرات.

في المقابل، ظل نادي العين في المركز الأخير وفي رصيده 17 نقطة، وحقق الفريق 4 انتصارات فقط في الدوري السعودي حتى الآن، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى 14 هزيمة.

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