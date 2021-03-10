نتيجة مباراة بيراميدز ونكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية “بداية موفقة للأهرام”

تعرف على نتيجة مباراة بيراميدز المصري ونكانا الزامبي، في إحدى مباريات اليوم 10-3-2021، ضمن منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

استهل بيراميدز مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بتحقيق الانتصار على ضيفه نكاكا الزامبي بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي.

وسجل محمود وادي الهدف الأول لفريق بيراميدز في الدقيقة الثانية، بعدما أخطأ حارس نكانا مابولانجا في إبعاد كرة عالية أتت الركنية في الدقيقة الثانية لتذهب للمهاجم الفلسطيني الذي أسكنها في الشباك الخالية من الحارس.

وأحرز إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة بعدما روض تمريرة رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة في شباك مابولانجا.

وسجل محمد فاروق الهدف الثالث لفريق بيراميدز في الدقيقة (1+90)، بعد عرضية من الجانب الأيمن استلمها محمد فاروق بشكل رائع وسدد كرة قوية في الشباك نكانا.

وبهذا الانتصار تصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الاهداف عن الرجاء المغربي الذي فاز على أرضه أيضًا بهدف نظيف ضد نامونجو التنزاني.

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