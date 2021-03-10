بالأرقام.. السومة في مواجهة حمدالله قبل كلاسيكو الاهلي والنصر

قد يشهد كلاسيكو الاهلي والنصر لقاء من نوع خاص بين هدافي الفريقين البارزين، عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله، خلال المباراة التي تُقام غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في ختام منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الاهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل النصر المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وكان حمدالله قد غاب عن تشكيلة النصر في المباريات الأخيرة، لكنه عاد مرة أخرى، وتؤكد المصادر أنه سيكون ضمن القائمة المختارة من جانب المدرب ألين هورفات في مباراة الاهلي.

ويتمتع السومة وحمدالله بحاسة تهديفية عالية، لكنهما يمران بفترة تراجع في الموسم الحالي، حيث يبتعد اللاعب السوري عن صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بـ6 أهداف، حيث سجل 9 أهداف فقط، فيما لم يسجل حمدالله سوى 3 أهداف فقط، في 9 مباريات خاضها خلال الموسم الحالي.

وبالنظر إلى أرقام السومة مع الاهلي، نجد أنه فاز من قبل بلقب هداف الدوري السعودي في أول 3 مواسم له مع الأهلي، برصيد 22 و27 و24 هدفاً على التوالي.

وشهد الموسم الحالي وصول السومة إلى 131 هدفاً، كأفضل هداف في تاريخ دوري المحترفين، بفارق 5 أهداف عن ناصر الشمراني لاعب الهلال والشباب السابق، وخلال تلك الفترة، قاد السومة الأهلي إلى الفوز بألقاب الدوري والكأس وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي.

وعلى الجانب الآخر، نجح حمدالله نجح في الموسم الأول له بقميص النصر، 2018-2019، أن يسجل 34 هدفًا، كأفضل هداف في موسم واحد بالدوري السعودي، كما صنع 9 أهداف، ليفوز بجائزة هداف المسابقة وأفضل لاعب، ويقود فريقه للتتويج باللقب.

وفي الموسم الماضي، حافظ حمدالله على لقب الهداف، رغم خسارة اللقب، فسجل 29 هدفًا وصنع 3 أخرين في 27 مباراة، قبل أن يتغير الحال في الموسم الحالي.