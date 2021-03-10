نتيجة مباراة الاهلي بنغازي وانييمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية “بداية مخيبة للجزارة”

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي بنغازي الليبي وانييمبا النيجيري، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021، ضمن منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعرض الاهلي بنغازي الليبي للخسارة بنتيجة (1-2)، على يد مضيفه انييمبا النيجيري، اليوم الاربعاء، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وندرت الفرص الخطيرة، باستثناء الهجمات التي أتت منها أهداف اللقاء، فعند الدقيقة العاشرة سجل “أولدابو” الهدف الأول للفريق النيجيري بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وعاد الاهلي بنغازي سريعًا في النتيجة فعند الدقيقة (17)، تحصل عبد الله العرفي على على ركلة جزاء، أنبرى لها بنجاح نجح ليسجل هدف التعادل للفريق الليبي.

وأنقذ حارس الاهلي بنغازي “جواد رزق” مرمى فريقه من الهدف الثاني في الدقيقة (20)، بعدما تصدى لتسديدة قوية من اللاعب أوبي.

ومع نهاية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة (43)، نجح فيكتور مباوما في استغلال خطأ من جواد رزق سجل منه الهدف الثاني لفريق انييمبا.

وحاول الاهلي بنغازي العودة بالنتيجة من جديد في الشوط الثاني، وسنحت له فرصة لا تعوض أضاعها جبريل مرسال في الدقيقة (55).

وحرم جواد رزق فريق انييمبا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (74)، ومرت باقي دقائق المباراة دون جديد لتنتهي بفوز الفريق النيجيري بنتيجة (2-1).

وبتلك النتيجة تصدر انييمبا ترتيب المجموعة الأولى بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ووفاق سطيف الجزائري.

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