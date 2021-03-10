بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي وساوثامبتون”، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021، ضمن الجولة 33 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس أولترا.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وساوثامبتون على ملعب الاتحاد، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

توقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق مانشستر سيتي في المباراة 28 بعد أن هُزم على يد غريمه الشرس مانشستر يونايتد بنتيجة (2-0) يوم الأحد الماضي.

ويدخل مانشستر سيتي مواجهة ساوثامبتون اليوم وهو في صدارة الترتيب وبفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وكان السيتيزينس بعيدًا عن الصدارة بفارق ثماني نقاط كاملة عندما تقابل مع القديسين في مباراة الدور الأول يوم 19 ديسمبر 2020.

ويمتلك مانشستر سيتي أفضل سجل على أرضه من بين كل فرق الدوري الانجليزي هذا الموسم، حيث حقق 11 انتصار، وتعادل مرتين، وخسر مثلهما، وبشكلٍ عام جمع رجال بيب جوارديولا 65 نقطة حتى الآن، من 20 فوز، وخمس تعادلات، بينما خسر في 3 لقاءات.

في المقابل، أنهى ساوثامبتون أخيرًا مسيرته بدون فوز في تسع مباريات متتالية وبدون شباك نظيفة في الدوري الانجليزي، بفوزه على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

ويبتعد ساوثامبتون عن منطقة الهبوط بفارق 7 نقاط، حيث يقبع في المركز 14 بجدول الترتيب، وفي رصيده 33 نقطة، جمعها من 9 انتصارات، وست تعادلات، بينما خسر في 12 مباراة.

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