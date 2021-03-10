الدوري السعودي | بالأرقام.. الاهلي له الهيمنة أمام النصر في الدوري السعودي

تتوجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، حيث يستضيف الاهلي النصر، في ختام منافسات الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاهلي إلى تصحيح المسار من جديد، بعد التعثر في آخر 5 جولات، حيث تعادل مرتين وخسر 3 لقاءات، وفرط في فرصة صدارة جدول الترتيب.

ويتواجد الاهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل النصر المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وبالنظر إلى تاريخ لقاءات الاهلي والنصر في دوري المحترفين السعودي، نجد أن التفوق أهلاوي بالفوز 9 مرات، بينما حقق العالمي الفوز 7 مرات، وحضر التعادل في 9 مناسبات.

كذلك يملك الاهلي الأفضلية في سلسلة عدم الخسارة أمام النصر، بواقع 6 مباريات متتالية ابتداءً من شهر أبريل 2011 حتى شهر أغسطس 2013.

وفشل النصر في هزيمة الاهلي خلال آخر 3 مواجهات بينهما حيث تعادلا في مباراتين وانتصر الأهلي في مباراة الدور الأول، كما التقى الفريقان 12 مرة في مباريات الدوري الثاني ببطولة دوري المحترفين السعودي, ونجح الراقي بتحقيق الفوز في 4 مباريات مقابل 3 انتصارات للنصر، وتعادلا في 5 مباريات.

وحقق الاهلي أكبر نتيجة فوز بين الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين حينما تغلب على النصر بنتيجة 4-2 في عام 2015.