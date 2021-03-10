الدوري السعودي | مفاجأة سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الوحدة!

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تنتظر نادي الهلال السعودي مباراة هامة، غدًا الخميس، أمام الوحدة، في إطار منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن الكولومبي جوستافو كويلار اجتاز الاختبارات القياسية التدريبية المكثفة والقوية التي خضع لها من أجل تحديد إمكانية جاهزيته التامة بعد تعافيه من الإصابة.
وكان محترف الهلال قد عانى من إصابة في الرباط الجانبي للركبة بعد مواجهة فريقة أمام الفتح، لكنه تعافى وحصل على الضوء الأخضر للدخول في التدريبات الجماعية في المران الرئيسي الذي يسبق مواجهة الوحدة.
ويحتل الشباب المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، بعد مرور 22 جولة، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، والاتحاد ثالثًا برصيد 38 نقطة.
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