بث مباشر | شاهد الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري We “يلا شوت”

شاهد بث مباشر يلا شوت لمباراة “الأهلي والإسماعيلي” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الأهلي والإسماعيلي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “مدحت شلبى” على الصوتية الأولى، و”أيمن الكاشف” على الثانية.

وتقام مواجهة الأهلي والإسماعيلي على ملعب برج العرب، وتنطلق صافرة بداية اللقاء من الحكم المصري “إبراهيم نور الدين” في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

عادت الشكوك لتساور القلعة الحمراء، بعدما ضيع الاهلي نقطتين في المتناول أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، لتتصعب مأمورية الفريق في المجموعة التي يتصدرها سيمبا التنزاني.

وقبل مباراة فيتا كلوب الأخيرة، خاض الأهلي أولى مبارياته في الدوري المصري بعد عودته من منافسات كأس العالم للأندية، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بصعوبة كبيرة على “طلائع الجيش”.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن الثاني “بيراميدز”، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “الزمالك”، ويمتلك الشياطين الحمر 3 مباريات مؤجلة.

وجمع الاهلي 24 نقطة من 10 مباريات في الدوري المصري، انتصر في 7 مناسبات، وتعادل 3 مرات، وهو الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتذوق طعم الخسارة بعد، وسجل لاعبوه 21 هدفًا، ودخل مرماه 5.

على الجانب الآخر، يمر الإسماعيلي بفترة صعبة في الدوري المصري، حيث يقبع في منطقة الهبوط، وفي رصيده 10 نقاط فقط، فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر في 6 مباريات.

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