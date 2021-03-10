المغربي بلهندة يدفع ثمن هجومه على إدارة جالطة سراي باهظًا

فسخ جالطة سراي ثاني الدوري التركي عقد لاعب وسطه الدولي المغربي يونس بلهندة، بعد أيام قليلة على انتقاده العلني للمسؤولين عن نادي إسطنبول.

وقال جالطة سراي في بيان إن عقد لاعب الوسط “انتهى من جانب واحد”، متهما اللاعب بـ “الإضرار بسمعة” النادي وإبداء “تصريحات مُهينة” لمسؤوليه.

وكان بلهندة عبّر في تصريح لقناة محلية عن إستيائه من حالة العشب في ملعب جلطة سراي، عقب التعادل مع سيفاسبور 2-2 الأحد في الدوري التركي.

وقال بحسب ترجمة بالتركية لتصريحاته “يتعيّن على المسؤولين إيجاد حل. حتى أرضية ملعب معسكرنا التدريبي في حالة أفضل. بدلا من الهوس على تويتر إنستجرام، أو الأهتمام بوسائل الإعلام، اعتنوا بالملعب”.

وأثارت هذه التصريحات استياء إدارة جالطة سراي بشكل كبير وجدلًا حادًا على وسائل التواصل الإجتماعي بين أنصار النادي.

وليست المرة الأولى يجد فيها بلهندة (31 عامًا) نفسه وسط عاصفة على ضفاف البوسفور، حيث ألقى بعض المشجعين باللوم عليه في عدم الاتساق في المستوى والألتزام.

وفي عام 2019، تعرّض لصيحات استهجان من قبل الجمهور التركي بعد استبداله خلال مباراة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني. ولدى العودة الى اسطنبول شتم الجماهير.

وانضم بلهندة، المولود في أفينيون (جنوب فرنسا)، إلى جالطة سراي في عام 2017 بعد موسم جيد مع نيس الفرنسي حيث لعب معه معارا من دينامو كييف الأوكراني.

وبدأ بلهندة مسيرته الاحترافية مع نادي مونبلييه في عام 2009، وكان أحد الركائز الأساسية في تتويجه بلقب بطل الدوري الفرنسي عام 2012.

وأحرز بلهندة خمسة أهداف في 50 مباراة دولية.