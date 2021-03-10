الدوري السعودي | نجل لوشيسكو يؤكد غضب والده بعد مغادرته الهلال

لم يكن المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، يتوقع إقالته من تدريب نادي الهلال السعودي، بعدما قاد الفريق لتحقيق الثلاثية في العام الماضي، وتُوج ببطولة الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

لكن تراجع النتائج الكبير خلال الموسم الحالي، والانتقادات الجماهيرية والإعلامية للمدرب، جعلت إدارة الهلال تتخذ قرارها الشهر الماضي بإقالة لوشيسكو من قيادة الفريق، وتسند المهمة للبرازيلي روجيرو ميكالي، الذي كان يفود شباب الهلال تحت 19 عامًا.

ونقلت صحيفة “بروسبورت” الرومانية تصريحات نجل لوشيسكو بعد الإقالة من تدريب الهلال، حيث قال: “لقد كان أبي مستاءً للغاية، كما كانت والدتي، ولكنني كنت أكثر راحة.. أخبرني أن ما حدث ليس طبيعيًّا، بعد أن نجح في إظهار قيمة وقوة الفريق”.

وأوضحت الصحيفة الرومانية أن لوشيسكو لن يعود للتدريب في رومانيا خلال المستقبل القريب، وأكدت أنه يريد البقاء بالخارج لأطول فترة ممكنة.

وكشفت عن تصريحات مدرب الهلال السابق، حيث أوضح: “الآن لا أفكر في العودة إلى رومانيا.. لا أعرف إلى أين سأذهب ولكن سأحدد وجهتي خلال الأسابيع القادمة.. لا أعتزم الذهاب إلى أي مكان حتى الصيف”.