الميركاتو السعودي | جالطة سراي يمنح الهلال والنصر والاتحاد فرصة ذهبية لاتمام صفقة قوية!

كان اللاعب المغربي، يونس بلهندة، من أبرز الأسماء التي يتم الحديث عنها خلال فترات الانتقالات الماضية، من جانب أندية الهلال والنصر والاتحاد في السعودية، لكن لم تكن المفاوضات تُسفر عن شيء بسبب مغالاة جالطة سراي في المقابل المادي المطلوب لبيع اللاعب.

لكن اليوم، أعلن جالطة سراي فسخ عقد بلهندة، عبر بيان رسمي، وأوضح أن سبب ذلك التصريحات التي خرجت من اللاعب عقب تعادل الفريق مع سيفاس سبور بنتيجة (2-2).

وانتقد بلهندة إدارة جالطة سراي بسبب سوء أرضية الملعب، الأمر الذي اعتبره الأتراك بمثابة إضرار لصورة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، ما يؤكد عدم إمكانية استمرار بلهندة، ليتم إنهاء العقد من طرف واحد، وفقًا للمادة 14 من قانون اللاعبين والانتقالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وانضم النجم المغربي إلى جالطة سراي في يوليو 2017، قادمًا من دينامو كييف الأوكراني، وشارك اللاعب في 28 مباراة بالموسم الجاري في مختلف البطولات، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.