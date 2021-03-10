شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي و الأهلي .. بن يوسف يقود تشكيل الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي فى المباراة المقررة فى السابعة والنصف مساء فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ12

ببطولة الدوري العام المصري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي

المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: مصطفى فارس – محمد هاشم – مروان الصحراوي – حسين السيد.

الوسط: محمد الشامي – محمد حسن – عماد حمدي – محمد عادل.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – شكري نجيب.

ويجلس على مقاعد بدلاء الإسماعيلي :

محمد فوزي – محمد بيومي – محمود دونجا – عمر الوحش – أحمد مدبولي – نادر رمضان – أحمد كاستيلو – زياد طارق – بينسون شيلونجو.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم السادس على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة الـ43 في تاريخه. ويدخل الأهلي مواجهة الليلة ضد الإسماعيلي برصيد 24 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بعدما حقق 7 انتصارات، بالاضافة إلى 3 تعادلات، دون خسارة أي مباراة. ويتطلع الأهلي لبلوغ النقطة الـ27 والوصول للمركز الثاني بدلا من توجده في المركز الثالث حاليًا، وتضييق فارق النقاط مع الزمالك الذي يحتل الصدارة مؤقتًا برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

ونجح الأهلي في هز شباك منافسيه 21 مرة خلال المباريات الماضية، كما يحتل صدارة هدافي الدوري كل من محمد شريف ومحمود عبدالمنعم «كهربا» من الأهلي برصيد 4 أهداف، بينما استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف فقط. بينما يسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز على الأهلي في المباراة التي تجمعهما اليوم، ليرتقي في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

إذ يحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في ترتيب الجدول، برصيد 10 نقاط. ونجح لاعبو الإسماعيلي في تسجيل 12 هدف، خلال 14 مباراة خاضها الفريق حتى الان في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما استقبلت شباكه 18 هدفا. وتحمل مواجهة اليوم رقم 118، في تاريخ مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز، حيث التقى الفريقان في 117 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 61 مباراة، بينما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 34 لقاء.