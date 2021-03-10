شكرا لقرائتكم خبر عن شريف وأجايي يقودان هجوم الأهلى في مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: على لطفي - رامي ربيعة - سعد سمير - ناصر ماهر - أكرم توفيق - مروان محسن - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا - والتر بواليا

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم السادس على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة ضد الإسماعيلي برصيد 24 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق 7 انتصارات، بالاضافة إلى 3 تعادلات، دون خسارة أي مباراة.

ويتطلع الأهلي لبلوغ النقطة الـ27 والوصول للمركز الثاني بدلا من توجده في المركز الثالث حاليًا، وتضييق فارق النقاط مع الزمالك الذي يحتل الصدارة مؤقتًا برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

ونجح الأهلي في هز شباك منافسيه 21 مرة خلال المباريات الماضية، كما يحتل صدارة هدافي الدوري كل من محمد شريف ومحمود عبدالمنعم «كهربا» من الأهلي برصيد 4 أهداف، بينما استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف فقط.

بينما يسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز على الأهلي في المباراة التي تجمعهما اليوم، ليرتقي في ترتيب الدوري المصري الممتاز، إذ يحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في ترتيب الجدول، برصيد 10 نقاط.

ونجح لاعبو الإسماعيلي في تسجيل 12 هدف، خلال 14 مباراة خاضها الفريق حتى الان في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما استقبلت شباكه 18 هدفا.

وتحمل مواجهة اليوم رقم 118، في تاريخ مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز، حيث التقى الفريقان في 117 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 61 مباراة، بينما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 34 لقاء.