4 أشياء يحتاجها برشلونة لتحقيق الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا مستحيل في كرة القدم» يدخل فريق برشلونة الإسباني مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار مباريات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وعينه على ريمونتادا جديدة قد تتحقق رغم الخسارة 4-1 على كامب نو.

كانت الأيام التي سبقت هذا الصدام الحاسم مليئة بسعادة بالغة وإثارة للكتالونيين. من اعتقال الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو إلى المباراة الناجحة أمام إشبيلية للوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، عاش مشجعو برشلونة بعضًا من أسعد الأيام في تاريخ النادي الحديث.

تلقى مشجعو برشلونة خبرًا مثيرًا آخر قبل أيام مع عودة الرئيس السابق خوان لابورتا إلى النادي بعد فوزه في انتخابات 2021 بتفوق ساحق على المرشحين فيكتور فونت وتوني فريكسا.

وبهذه الطاقة الإيجابية يسافر فريق رونالد كومان إلى بارك دي برينس لمواجهة العمالقة الفرنسيين على أمل أداء ريمونتادا آخر بعد الفوز التاريخي 6-1 في موسم 2016/17.

ولا شك أن برشلونة تحسن بشكل ملحوظ بعد تأقلم كومان مع طريقة 3-5-2 الجديدة. سمح ذلك للاعبي الظهير ليس فقط بالمساهمة بشكل كبير في هجمات الفريق ولكن أيضًا وجود مُقاتلين يغطيهم في الدفاع بتشكيلة قلب الدفاع الثلاثة.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 4 أشياء يحتاجها برشلونة لتحقيق الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان..

الريمونتادا المعتادة:

برشلونة ليس غريباً على عودة رائعة مع الفريق الحالي الذي واجه بالفعل واحدة قبل أسبوع ضد إشبيلية. ما كان مشابهًا بين مباراة إشبيلية وعودة 6-1 في 2017 كان الهدف الأول. يجب على الكاتالونيين الضغط بقوة من البداية وبذل كل ما في وسعهم ليكونوا أول من يسجل، وفي اللحظة التي يفعلون فيها ذلك، يكون الأمر مُتاح لهم.

لن يكون لديهم فقط تعزيز الثقة الهائل بعد تسجيل الهدف الأول ولكن أيضًا سيضعون ضغطًا شديدًا على باريس سان جيرمان. على الرغم من تقدمهم بثلاثة أهداف، فإن العمالقة الفرنسيين ليسوا غرباء عن كونهم في الطرف المتلقي للعودة وسيحصلون على الفور على ذكريات الماضي لوضعهم في حالة من الذعر، وهذا بالضبط ما يحتاجه برشلونة في هذه المباراة الصعبة.

2- الباريسيين تحت الضغط:

يجب أن يتأكد رونالد كومان من أن فريقه يأخذ المباراة من باريس سان جيرمان من البداية. يجب أن يحتفظوا بالاستحواذ على الكرة لأطول فترة ممكنة أثناء الضغط بشدة عند الدفاع لضمان حصول الفريق الفرنسي على أقل وقت ممكن على الكرة.

سيؤدي الضغط المستمر إلى إجبار باريس سان جيرمان على ارتكاب أخطاء مما يتيح للاعبي الفريق الكاتلوني فرصة للاستفادة منها. وقد أظهر الفريق بالفعل أنهم قادرون على فعل ذلك خلال مباراة إشبيلية التي كانت مثالاً رائعًا حيث شوهد برشلونة وهو يقدم كل ما لديه حتى تقدموا برأسية مارتن برايثوايت.

ومع ذلك، فقد توقفوا عن الضغط على إشبيلية في الدقيقة التي تقدموا فيها مما سمح للفريق الأندلسي بتسديدات مُختلفة على المرمى قبل صافرة النهاية. يجب على برشلونة التأكد من عدم ارتكاب نفس الخطأ ضد أثرياء باريس مثل وجود كيليان مبابي ورفاقه. سيكون أكثر فتكًا من مهاجمي إشبيلية.

3- أوقفوا مبابي:

لا شك أن مبابي هو أكبر تهديد على برشلونة في هذه المباراة. سجل الفائز بكأس العالم بالفعل ثلاثة أهداف «هاتريك» ضد الفريق الكتالوني هذا الموسم، وبينما يجب أن يساعد التشكيل الجديد في جعل الأمر صعبًا على الفرنسيين، يجب على برشلونة الدفاع ضده كوحدة واحدة.

وشهدت مباراة الذهاب مواجهة الشاب سيرجينو ديست مع مبابي وحده وفشل عثمان ديمبيلي في دعمه. يجب أن يتأكد كومان من عدم ارتكاب نفس الخطأ مرتين وأن يقوم لاعبان بإغلاق الطريق على مبابي طوال دقائق المباراة.

مواجهة يدخلها برشلونة بغياب اثنين من قلبي دفاعي، رونالد أراوخو وجيرارد بيكيه، ويقع على عاتق صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت أوسكار مينجويزا مساعدة مارك أندريه تير شتيجن في الحفاظ على نظافة شباكه.

ميسي كلمة السر:

ربما يكون النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي كلمة السر في هذه المباراة ويقود الفريق الكاتلوني إلى تأهل تاريخي، خاصةً في ظل الحالة المعنوية الكبيرة التي يعيشها اللاعب في الفترة الأخيرة بعد نجاح خوان لابورتا في العودة لرئاسة النادي من جديد.

واستطاع ميسي تسجيل 7 أهداف وصناعته لـ 4 في أخر7 مباريات بمختلف البطولات، وتأمل الجماهير الكتالونية في تألق ميسي وقيادة النادي لمواصلة المشوار الأوروبي بنجاح من أجل حلم العودة بالتتويج باللقب الغائب عن النادي منذ عام 2015.