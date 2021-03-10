شكرا لقرائتكم خبر عن أوبلاك على رادار مانشستر يونايتد تحسبا لرحيل دى خيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «سكاى سبورتس» الإنجليزية، عن تفكير مانشستر يونايتد في ضم حارس كبير في الصيف المقبل، في ظل إمكانية رحيل الإسباني ديفيد دي خيا.

ويفضل أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الدفع بدين هندرسون مؤخرا، وبالتالي لن يقبل دي خيا الجلوس بديلا، ومن المتوقع أن يرحل عن أولد ترافورد.

وبحسب الشبكة الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يفكر في ضم السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد في الصيف، على الرغم من سعره المرتفع.

وأضافت الشبكة، أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع أوبلاك، لعدم سهولة الاعتماد على هندرسون بمفرده، في ظل احتمالية رحيل الثنائي دي خيا وسيرجيو روميرو.

وارتبط اسم دي خيا مؤخرا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، الذي يبحث عن حارس مرمى جديد بديلا لحارسه كيلور نافاس.