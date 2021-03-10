شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليسرى تثير المخاوف في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الجهاز الفنى للنادي الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى على سفر البعثة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل عبر طائرة خاصة، وذلك للتعود على الأجواء قبل اللقاء المرتقب الذى يقام 16 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة لدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ووفقا للمعلومات الواردة من النادى، فإن مجلس الإدارة كلف العامرى فاروق، نائب رئيس النادى، برئاسة بعثة الفريق فى رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، كما قررت الإدارة تخصيص مكافأة للاعبين فى حالة الفوز لتشجيعهم على الاجتهاد خلال اللقاء.

وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، من أجل الاستقرار على وقت المغادرة صباحا أو مساء اليوم الخميس قبل المران ومناقشة تفاصيل برنامج الفريق خلال فترة تواجده فى الكونغو.

سقط الأهلى قبل أيام فى فخ التعادل الإيجابى أمام فيتا كلوب على ملعب القاهرة بنتيجة 2-2، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

ويتصدر سيمبا التنزانى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتقاسم فيتا كلوب والأهلى المركز الثانى بنفس عدد النقاط، ولكل فريق 4 نقاط.

ويواجه الجهاز الفنى للأهلى أزمة قبل اللقاء المقبل بعدما تحولت الجبهة اليسرى للأهلى إلى صداع، بسبب غياب العناصر التى تلعب فى مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الماضية.

وتعرض على معلول للإصابة فى مونديال الأندية فى مواجهة بايرن ميونيخ، ويأمل الجهاز الفنى فى تعافيه تماما قبل رحلة الكونغو، إلى جانب محمود وحيد، الظهير الأيسر البديل، الذى تعرض هو الآخر لتمزق فى العضلة الخلفية وسيغيب لمدة شهرين.

وكان أيمن أشرف آخر اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة فى مركز الظهير الأيسر، وغاب عن تدريبات الفريق على مدار اليومين الماضيين، وتم استبعاده من مواجهة الإسماعيلى الأربعاء من أجل تجهيزه لمواجهة فيتا كلوب، وأعار الأهلى فى الميركاتو الشتوى الماضى محمد شكرى من قطاع الناشئين إلى سموحة، مما حرم الأحمر من وجود بدائل بعد إصابة الثلاثى «معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد».

وقرر موسيمانى خوض الفريق تدريباته اليوم الخميس دون راحة عقب مواجهة الإسماعيلى الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز، وذلك لبدء التحضير لرحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، حيث وضع المدير الفنى برنامجا مكثفا للاعبين يستهدف علاج إهدار الفرص والضغط على المنافس لتجنب سيناريو مباراتى سيمبا التنزانى وفيتا كلوب الأخيرتين.

من ناحية أخرى، كشف بيتسو موسيمانى عن الحصول على دورة تدريبية تابعة للاتحادين الإفريقى والدولى.

ونشر موسيمانى صورة له خلال دراسته عبر الإنترنت عن طريق الفيديو كونفرانس، بحضور ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق آرسنال الإنجليزى.

فيما كشف مصدر داخل النادى أن والتر بواليا حصل على موافقة الجهاز الفنى على زيارة فريقه السابق ناكانا الزامبى، الذى خاض مباراته أمام بيراميدز، فى افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية.

وزار بواليا فريقه السابق ناكانا الزامبى، وقام بالتقاط عدد من الصور التذكارية مع اللاعبين، كما منحهم قميصه مع الأهلى.