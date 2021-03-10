شكرا لقرائتكم خبر عن بودابست تستضيف مواجهة مانشستر سيتى و مونشنجلادباخ للمرة الثانية على التوالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، نقل مباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، لملعب آخر، بعدما كان من المقرر أن يحتضن ملعب الاتحاد، معقل السيتزنز، المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب ما أعلنه المان سيتي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، فإن اليويفا قرر إقامة المباراة بمدينة بودابست المجرية، التي احتضنت أيضا مباراة الذهاب.

يأتي ذلك في ظل القيود المفروضة من الحكومة الألمانية على السفر من وإلى بريطانيا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام المباراة مجددا على ملعب بوشكاش أرينا، الذي كان شاهدا على فوز السيتي ذهابا بهدفين دون رد، ليضع قدمًا في دور الـ8.