شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقترب من حل أزمة «سيسيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتواصل مسؤولو النادى المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، مع البوركينى عبدالله سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البورسعيدى السابق، لحل أزمة مستحقاته المتأخرة. وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم قد أخطر النادى المصرى بضرورة إنهاء أزمة مستحقات «سيسيه»، خلال النصف الثانى من مارس المقبل، منعًا لتوقيع عقوبة خصم 3 نقاط وما يتبعها من غرامات وعقوبة تصل إلى الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

وقال محمد الخولى، نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «(سيسيه) له مستحقات مالية متأخرة، منذ أن كان يلعب فى المصرى من 8 سنوات»، مضيفًا: «أزمة (سيسيه) فى طريقها إلى الحل، حيث تواصلنا مع اللاعب فى الأيام الماضية من أجل تخفيض المبلغ المقدر بحوالى 44 ألف دولار».

وأضاف: «اللاعب حصل على جزء من مستحقاته، وسيتم دفع باقى المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة». فى سياق آخر، يواصل الفريق البورسعيدى تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبى، المقرر لها السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

واستقر الجهاز الفنى للمصرى، برئاسة على ماهر، على الدفع بالحارس عصام ثروت فى التشكيل الأساسى فى مباراة إنبى لكى يعوض غياب أحمد مسعود، الذى سيغيب عن اللقاء بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة، التى أُقيمت الأسبوع الماضى، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدفين مقابل هدف.

يُذكر أن المصرى يحتل المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات، وتعرض للهزيمة فى مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 10 أهداف.