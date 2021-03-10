شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أرضية الملعب.. جالاتا سراى يفسخ عقد بلهندة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى نادي جالاتا سراي، التركي، تعاقده مع لاعب الوسط المغربي يونس بلهندة من طرف واحد، بعد توجيه بلهندة انتقادات لإدارة النادي، لتجاهل سوء حالة أرضية استاد تورك تيليكوم، معقل جالاتا سراي.

وقال بلهندة إن المديرين التنفيذيين للنادي اكتفوا بمشاهدة تعثر اللاعبين على أرضية الملعب المبللة والموحلة، بحسب نسخة المقابلة التي نشرها جالاتا سراي.

وجاء قرار النادى التركى بسبب الإساءة لصورة النادي وإهانة أعضاء بمجلس الإدارة، خلال مقابلة صحفية، وأوضح جالاتا سراي، اليوم الأربعاء، أن المقابلة سبب مقنع لإنهاء عقده، بحسب البيان الصادر عبر حساب النادي التركي على تويتر.

وسجل بلهندة 22 هدفا خلال 131 مباراة خاضها منذ انضمامه لجالاتا سراي في 2017.