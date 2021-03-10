شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول للمرة السادسة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وقائد فريق ليفربول الإنجليزي يفوز للمرة السادسة على التوالي بجائزة أفضل هدف في شهر فبراير على ملعب ليستر سيتي.

أحرز المصري هدفه الثالث والعشرون في موسم 2020-21 بضربة قوية، عقب تلقيه تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو.

تفوق هدف صلاح على تسديدة جيمس ماكونيل الرائعة لفريق دون 18 عاماً على ملعب ستوك سيتي، بحسب استطلاع أراء المشجعين.

واحتل هدف كورتيس جونز ضد شيفيلد يونايتد وهدف تايلر مورتون لفريق دون 23 عامًا، المركزين الثالث والرابع على التوالي.

أكملت ركلة حرة مباشرة من دومينيك كورنيس لفريق ليفربول دون 18 عاماً في مباراة سندرلاند، المراكز الخمسة الأولى.

أهداف الشهر في موسم 2020/2021

سبتمبر: محمد صلاح أفضل هدف في شباك ليدز يونايتد

أكتوبر: محمد صلاح أفضل هدف في شباك إيفرتون

نوفمبر: محمد صلاح أفضل هدف في شباك أتالانتا

ديسمبر: محمد صلاح أفضل هدف في شباك كريستال بالاس

يناير: محمد صلاح أفضل هدف في شباك وست هام

فبراير: محمد صلاح أفضل هدف في شباك ليستر سيتي.